Собянин: За последние годы в Москве построено около 145 больших спортивных объектов

В среду мэр Москвы осмотрел специализированный спорткомплекс для инвалидов в ЮАО

Свыше 140 больших спортивных объектов было построено в Москве за последние годы, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Именно такой комплекс появился в Коломенском проезде на юге столицы. Здесь несколько бассейнов, уникальные тренировочные залы и удобная безбарьерная среда, которая позволит не только заниматься различными видами спорта, но и проходить реабилитацию. В среду центр осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Широкие проходы без привычных лестниц и ступеней - на юге Москвы почти готов специализированный спорткомплекс, в котором смогут заниматься посетители с особенностями здоровья. Здесь все продумано: у входа находится зона для мойки инвалидных колясок, в вестибюле - звуковые информаторы для слабослышащих и слабовидящих, в помещениях - сигнальные кнопки для связи с диспетчером.

"Здесь все оборудовано специально для малоподвижных групп населения. Раздевалки, душевые, специально с их учетом. Зал и все стены сделаны мягкими, чтобы никто не травмировался", – рассказал Юрий Мараховский, руководитель спортивного комплекса "Коломенский".

Здание двухэтажное, но все основные залы находятся внизу. В комплексе есть все условия для специализированных занятий лечебной физкультурой и тренировок спортсменов-паралимпийцев. Здесь играют в баскетбол, волейбол, гандбол, настольный теннис и есть паралимпийская дисциплина бочча - спортивная игра на точность с мячом.

"Можно привести пример – это как керлинг, только вместо дома у нас выступает белый мяч. Мы очень рады возможности попробовать новую площадку. Этот зал будет прикреплён к нашей школе", - сказал Руслан Корытин.

"Удивительные дети с тяжелым поражением рук и ног. Сам вид спорта потрясающий тем, что они становятся лучше от игре к игре, эти дети, превозмогая себя, становятся точнее, сильнее. Они получают в жизни шанс показать себя на мировой арене", - заявила тренер Евгения Скоробогатова.

Строительство комплекса началось в 2012 году. В среду его готовность оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве достаточно много строят спортивных сооружений, за последние годы мы построили около 140 таких крупных спортивных объектов: бассейны, ледовые арены, футбольные поля. Но достаточно много людей с ограниченными возможностями, у которых специальные требования к спортивным сооружениям. Здесь такой спортивный объект создан. Весь цикл занятий, начиная от просто физической подготовкой и заканчивая реабилитацией специальной, создан. Надеюсь, что он будет очень востребован", - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

В комплексе есть два бассейна со специальными устройствами для плавного спуска в воду, универсальный спортивный зал и несколько тренажерных - для силовых тренировок с возможностью проработать все группы мышц. И зал для реабилитации - здесь собрано специальное оборудование с минимальным риском получить травму. Для особенных посетителей - поворотные кресла, откидные ручки, тренажеры регулируются под особенности здоровья спортсменов.

Специализированный спорткомплекс смогут посещать все желающие. Кроме того, он станет тренировочной площадкой для нескольких московских спортшкол. Открытие намечено на начало лета.

Наталья Тарасова, Екатерина Гоголева, Владимир Черных. "ТВ Центр".

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