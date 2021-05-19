Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его послания Федсобранию

Церемония прошла месяц назад

Открывая в среду совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что, выполняя его, чиновники должны работать ритмично.

"Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания", - приводит слова главы государства ТАСС.

Президент выступил с посланием в выставочном зале "Манеж" 21 апреля. На церемонию собрались сенаторы, депутаты Государственной думы, члены правительства, главы регионов.

Путин отметил успехи в борьбе с коронавирусом, поставил задачи, направленные прежде всего на поддержку граждан, а также затронул проблемы безопасности страны.

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