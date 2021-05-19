Как идет реконструкция соединительной ветви Люблино-Сортировочное-Угрешская

Железная дорога соединяет Курское направление МЖД и МЦК

Меньше двух недель остается до запуска в Москве нового железнодорожного вокзала "Восточный". Там будут проезжать транзитные поезда дальнего следования, которые раньше курсировали через центр столицы. Не последнюю роль сыграла реконструкция соединительной ветви от "Люблино" до станции МЦК "Угрешская". Всё это позволит ускорить реализацию проекта Московских центральных диаметров.

Этот необычный звук предупреждает рабочих о приближении поезда – движение по первому и второму главным путям МЦД-2, над которыми сейчас реконструируется железнодорожная ветвь Люблино-Сортировочное-Угрешская, чтобы соединить МЦК с курским направлением и разгрузить центр от поездов дальнего следования, не останавливается.

"Данный участок позволит пропускать пассажирские поезда, следующие с северо-запада на юг. Если до этого эти поезда следовали через Москву, через центр Москвы, и тем самым загружали уже привыкший второй диаметр, то сегодня эти поезда будут отклоняться у МЦК и идти в обход центра Москвы, центральных вокзалов, с будущей остановкой на вокзале "Восточный", остановочного пункта Черкизово", - сказал начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

Транзитные пассажирские поезда по этому маршруту начнут курсировать 29 мая. По второй ветке уже ходят товарные составы от Люблино. И всё это – часть одного глобального транспортного проекта.

Ни один современный транспортный узел не может обойтись без удобной инфраструктуры. Железнодорожная ветвь Люблино-Сортировочное-Угрешская примыкает к двум жилым районам Москвы: Люблино и Печатники. Поэтому особое внимание в проекте уделено не только транспортной, но и пересадочной функции.

Реконструкция не только упростит передвижение по рельсам, но и сэкономит время пешеходам. Попасть из Люблино в Печатники можно будет по вот такому удобному пешеходному мосту. И здесь не только захватывающий вид, но даже полы с подогревом.

Практическая реализация проекта "Сухие ноги", чтобы дорога от автобуса до поезда в дождь была максимально комфортной. В Москве это не новинка – такое же полотно длиной более 1,5 километра уже есть на Октябрьском направлении, но здесь, в Печатниках, будет еще удобнее.

Транспортно-пересадочный узел в Печатниках будет трёхуровневым – с подземным и наземными переходами, платформами по всей длине состава, и всем необходимым для передвижения маломобильных пассажиров. Общая площадь комплекса - около 4,5 тысячи квадратных метров, и начнёт работу он уже в конце текущего года.

Александра Панина, Александр Терентьев, Вадим Гребенченко и Андрей Корнилов. "ТВ Центр".

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