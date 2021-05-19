В Москве возобновился суд по делу блогера Mellstroy

Андрей Бурим обвиняется в избиении своей подруги

Мировой суд Пресненского района Москвы продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Мелстрой. Он обвиняется в нанесении побоев девушке, модели Алёне Ефремовой, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошел минувшей осенью. Во время трансляции на одном из видеохостингов Бурим несколько раз ударил девушку лицом об стол, а потом оттолкнул ее с такой силой, что она упала. Пока идет разбирательство, блогер находится под домашним арестом.

Заседание суда проходит в закрытом режиме из-за противоэпидемических мер. На прошлой неделе Бурим заявил, что своей вины не отрицает, но считает, что всё обойдется штрафом. Адвокаты пострадавшей стороны настаивают на реальном приговоре – два года колонии.

Сегодня суду предстоит выслушать свидетелей.

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