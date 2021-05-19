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Нетрезвый самбист жестоко избил прохожего в Москве (видео)

15:26
  • среда
  • 19 мая 2021

Пострадавшего госпитализировали с переломами костей, носовых пазух и черепно-мозговой травмой

Московские полицейские задержали 24-летнего самбиста, затеявшего драку прямо в центре города. Неспортивное поведение засняли камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, боец вышел из ресторана в весьма нетрезвом состоянии. После недолгой прогулки он неожиданно начал приставать к 24-летнему приезжему. А потом применил свой коронный прием, перебросив оппонента через плечо и добив ударом в голову. Пострадавший даже не успел отреагировать. Его госпитализировали с переломами костей, носовых пазух и черепно-мозговой травмой. Зачинщик потасовки находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

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