В Подмосковье поймали банду домушников

Они обокрали квартиру в Видном на миллион рублей

Кража на миллион. В подмосковном Видном поймали воров, которые вскрывали квартиры. Работали вдвоем, а вот скрыться с места преступления им помогала молодая сообщница.

Задержание прошло быстро. Сопротивление никто не оказал. Эти мужчины – один постарше, 52 лет, другой ему в сыновья годится - уже были судимы. Сейчас подозреваются в серии квартирных краж. Способ простой: тихий район, первый этаж, пластиковое окно, которое отжимается специальным инструментом. Брали всё ценное, но при условии, что его можно унести, не привлекая внимания. 23 мобильных телефона, сим-карты и ноутбуки, часы, фотоаппараты, банковские карты, ювелирные украшения, монеты с купюрами, причем преимущественно других государств. С места преступления их увозила 25-летняя подруга.

Ни один из задержанных свою вину не признал.

"Полицейскими установлена причастность подозреваемых к совершению двух квартирных краж на территории г. Видное. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленников", - заявила начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждены уголовные дела. Мера пресечения у троицы подозреваемых разная: мужчины заключены под стражу, женщина находится под домашним арестом.

Ольга Стрельцова, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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