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В Москве стартуют Дни республик Карелия и Коми

15:14
  • среда
  • 19 мая 2021

Оба края отмечают свой столетний юбилей

Северный колорит - в самом центре столицы. В Москве начинаются Дни республик Карелия и Коми. Оба края отмечают свой столетний юбилей. Для москвичей и гостей столицы выступят лучшие творческие коллективы регионов, будут работать ярмарки и выставки, передает "ТВ Центр".

Так, на Старом Арбате уже завтра откроется фотоэкспозиция, посвященная культуре и заповедным местам Карелии. С 24 мая на Никитском бульваре стартует выставка "Природа. Традиции. Люди", которая познакомит горожан с неповторимой красотой Коми. Также запланированы подписания соглашений о сотрудничестве и круглые столы.

"Из республики Карелии в Москву в больших объемах поставляется рыба и рыбная продукция, из республики Коми - в больших объемах лесная продукция, грибы, а также бумага и картон. Но предприятия Москвы поставляют в республики как промышленные товары - легковые автомобили, медицинские изделия, лекарственные средства, парфюмерно-косметические средства, ювелирные изделия, - так и продовольственные товары", - заявил Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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