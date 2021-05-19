Обитатели Московского зоопарка открыли купальный сезон

Животные изнывают от жары

В Московском зоопарке открыт купальный сезон. От жары там спасаются все: и животные, и посетители, передает "ТВ Центр".

Птицы, кажется, из воды и не вылезают. Кустарниковые собаки плещутся в собственном водоёме. Процесс этот бесконечный! Как только один ныряет, за ним тут же прыгают остальные. Животные выбираются на берег ненадолго, чтобы отдышаться и просушить шёрстку, и снова прячутся в воде от палящего солнца.

А вот медведи не только с удовольствием принимают ванну, но и лакомятся необычным мороженым: для косолапых готовят специальные ледяные шары с рыбой внутри.

Во многих вольерах ещё и поливалки установили для тех животных, которым зной пережить трудно.

О горожанах тоже не забыли и расставили по всему зоопарку фонтанчики. Брызги прохладной воды сейчас просто спасение и для детей, и для взрослых.

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