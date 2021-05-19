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Cдать вторсырье и получить бонусы: в Москве тестируют новые мусорные баки

15:24
  • среда
  • 19 мая 2021

Весь процесс контролируется через специальное мобильное приложение

В Москве теперь можно сдать вторсырье и получить за это бонусы. В городе тестируют необычные мусорные баки - электронные, передает "ТВ Центр".

Весь процесс контролируется через специальное мобильное приложение. В нем потребитель может узнать, сколько материала он сдал, получить информацию о маркировках или дистанционно открыть крышку. Данные об объемах вторсырья сразу передают на заводы по переработке. А за пользование горожанам начисляются баллы, которые в будущем можно будет потратить в магазинах и общественном транспорте.

"В первую очередь, конечно, нужно решиться сдавать все это раздельно, это первый шаг. Затем нужно скачать приложение, QR-код обычно располагается на баке или в интернете на нашем сайте. Вы подходите к баку, открываете, у вас появляется кнопка этого бака, открываете и кидаете свое вторсырье. Всё, что нужно сделать, затем проверить, сколько баллов пришло к вам в маркет и на что вы можете обменять", - рассказала гендиректор компании-разработчика Елена Карцева.

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Новые мусорные баки
Новые мусорные баки
Новые мусорные баки
Новые мусорные баки
Новые мусорные баки
Новые мусорные баки
Новые мусорные баки
Новые мусорные баки
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