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В московских парках начали прививать от коронавируса

15:01
  • среда
  • 19 мая 2021

В павильонах "Здоровая Москва"

В павильонах "Здоровая Москва" которые уже неделю работают в столичных парках,  кроме медицинских обследований можно сделать и прививку от коронавируса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Это  удобно для тех, у кого не получается посетить поликлинику и кто не особо жалует торговые центры.

Так сегодня в парке "Радуга" в районе Вешняки на востоке столицы, вакцинировали пожилых людей, которые входят в группу риска. В парках прививку делают на тех же условиях, что и на других пунктах. Предварительной записи не требуется, понадобится только паспорт или полис ОМС.

Узнать адрес ближайшего павильона "Здоровая Москва" можно на сайте столичного Комплекса социального развития.

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