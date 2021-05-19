В московских парках начали прививать от коронавируса

В павильонах "Здоровая Москва"

В павильонах "Здоровая Москва" которые уже неделю работают в столичных парках, кроме медицинских обследований можно сделать и прививку от коронавируса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Это удобно для тех, у кого не получается посетить поликлинику и кто не особо жалует торговые центры.

Так сегодня в парке "Радуга" в районе Вешняки на востоке столицы, вакцинировали пожилых людей, которые входят в группу риска. В парках прививку делают на тех же условиях, что и на других пунктах. Предварительной записи не требуется, понадобится только паспорт или полис ОМС.

Узнать адрес ближайшего павильона "Здоровая Москва" можно на сайте столичного Комплекса социального развития.

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