В Евросоюзе назвали число уже привитых граждан

Всего в ЕС сделали 202,8 миллиона уколов
Представитель Еврокомиссии Дана Спинант рассказала, сколько граждан ЕС уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
"Порядка 40% взрослого населения ЕС получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Темпы вакцинации продолжают ускоряться, мы на правильном пути", - гласит сообщение Спинант в Twitter.
Она добавила, что всего на сегодняшний день в ЕС поставлены 237,5 миллиона доз препаратов, сделаны 202,8 миллиона уколов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: