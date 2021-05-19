В Евросоюзе назвали число уже привитых граждан

Всего в ЕС сделали 202,8 миллиона уколов

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант рассказала, сколько граждан ЕС уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

"Порядка 40% взрослого населения ЕС получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Темпы вакцинации продолжают ускоряться, мы на правильном пути", - гласит сообщение Спинант в Twitter.

Она добавила, что всего на сегодняшний день в ЕС поставлены 237,5 миллиона доз препаратов, сделаны 202,8 миллиона уколов.

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