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В Евросоюзе назвали число уже привитых граждан

14:11
  • среда
  • 19 мая 2021

Всего в ЕС сделали 202,8 миллиона уколов

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант рассказала, сколько граждан ЕС уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
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"Порядка 40% взрослого населения ЕС получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Темпы вакцинации продолжают ускоряться, мы на правильном пути", - гласит сообщение Спинант в Twitter.

Она добавила, что всего на сегодняшний день в ЕС поставлены 237,5 миллиона доз препаратов, сделаны 202,8 миллиона уколов.

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