"Это так мощно": иностранцы пришли в восторг от выступления Манижи

Выступление девушки никого не оставило равнодушным

Выступление Манижи в первом полуфинале "Евровидения" очень понравилось зрителям по всему миру – люди из разных уголков планеты расхваливают песню и исполнительницу, а также делятся эмоциями от услышанного.

На YouTube видео с выступлением Манижи собрало более 19 тысяч комментариев. Многие признались, что песня девушки тронула их, а некоторых даже довела до слез.

"Я плакала, когда видела на экранах женщин по всей России, а Манижа и другие артисты из ее команды поворачивались к ним и пели вот так, с ними, для них, восхваляя их. Женский гимн, так потрясающе!! С любовью из Хорватии", - написала Dita.

С ней согласился и пользователь под ником JuD R*2: "Когда она поворачивается и посвящает песню русским женщинам, я начинаю плакать навзрыд. В этом так много силы. С любовью из Колумбии".

"Я начинаю плакать каждый раз, когда слышу: "Сын без отца, дочь без отца, но сломанной family не сломать меня". Это так мощно! Обожаю эту песню", — заявил пользователь NATOgirlBarsuk.

"Я чувствую, что эта песня пробуждает во мне русскую женщину, хотя я итальянский мужчина", — пошутил Andrea Cigala.

Любители музыки из разных стран отметили, что песня Манижи буквально пробрала их до мурашек. Девушке пожелали удачи и назвали ее одним из фаворитов "Евровидения" в этом году, а песню – одной из лучших.

"Такой глубокий посыл для каждого человека, страны, всего мира. Россияне должны гордиться этим! Надеюсь, вы будете в пятерке лучших. С любовью из Греции", — написал комментатор VQ.

"Давайте будем честны: именно этого мы и ждем от Евровидения. Шоу, талант, хорошее настроение, посыл, борьба за ценности, шедевр", - считает Heavy.metal_lover.

"Манижа, мне нравилась твоя песня до полуфинала, а теперь я ее люблю! Ты сделала шоу сегодня! Россияне, гордитесь ей! Привет из Польши", - написал человек с ником Stajnia Królówka.

Нашлись и те, кто заступился за исполнительницу перед критиками из России. "Забавно, что шовинисты в России нападают на Манижу, а она стала первым за долгое время участником из России, который спел на русском языке", — отметила Michela's dissapointment and anger.

Финал конкурса "Евровидение-2021" состоится в Роттердаме в субботу, 22 мая.

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