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Пригожин оценил выступление Манижи

14:52
  • среда
  • 19 мая 2021

Продюсеру понравилось, но песню он не понял

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что у Манижи есть все шансы на победу в "Евровидении-2021". При этом он отметил, что так и не смог понять смысл песни.

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Пригожин назвал Манижу яркой артисткой и заявил, что номер у нее интересный и запоминающийся, передает РИА Новости.

"То, что она будет на высоком месте, — у меня нет сомнения. Шанс на победу высок. С точки зрения номера и выступления — прекрасно. Она хорошая артистка, эмоциональная, энергичная, позитивная. То есть она на своем месте. Но песня... Я не понимаю ее песню", - заявил продюсер.

Финал музыкального конкурса "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в субботу, 22 мая.

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