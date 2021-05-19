Пригожин оценил выступление Манижи

Продюсеру понравилось, но песню он не понял
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что у Манижи есть все шансы на победу в "Евровидении-2021". При этом он отметил, что так и не смог понять смысл песни.
Пригожин назвал Манижу яркой артисткой и заявил, что номер у нее интересный и запоминающийся, передает РИА Новости.
"То, что она будет на высоком месте, — у меня нет сомнения. Шанс на победу высок. С точки зрения номера и выступления — прекрасно. Она хорошая артистка, эмоциональная, энергичная, позитивная. То есть она на своем месте. Но песня... Я не понимаю ее песню", - заявил продюсер.
Финал музыкального конкурса "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в субботу, 22 мая.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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