Собянин опроверг информацию о застройке "РЖД Арены" жильем

Никакой жилой застройки вокруг нового вокзала Восточный не предполагается

Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в личном блоге прокомментировал появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что стадион столичного футбольного клуба "Локомотив" "РЖД Арену" снесут, а территорию застроят жильем, с чем руководство команды якобы обратилось к городскому правительству.

"Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. "РЖД Арена" и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься", - написал градоначальник.

Он также обратил внимание не то, что никакой жилой застройки вокруг нового вокзала Восточный не предполагается. Новый транспортно-пересадочный узел, заметил мэр, обеспечит повышенную доступность и популярность стадиона.

В СМИ фигурировала информация о том, что "Локомотив" попросил мэрию Москвы передать ему в долгосрочную аренду "Лужники", а их нынешнему стадиону нужен "серьезный ремонт", требующий "капитальных вложений", так что проще организовать снос.

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