В Белоруссии разбился Як-130

Погибли два человека
Под Барановичами в Брестской области потерпел крушение самолет Як-130 Вооруженных сил Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.
"Оба летчика погибли. Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидированы силами МЧС", - сказано в сообщении.
Пилоты, добавили в ведомстве, проявили героизм, стремясь увести самолет от населенного пункта. Они катапультировались, лишь сделав это.
К месту происшествия выехала комиссия Минобороны во главе с заместителем по вооружению.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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