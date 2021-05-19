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В Белоруссии разбился Як-130

14:57
  • среда
  • 19 мая 2021

Погибли два человека

Под Барановичами в Брестской области потерпел крушение самолет Як-130 Вооруженных сил Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.
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"Оба летчика погибли. Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидированы силами МЧС", - сказано в сообщении.

Пилоты, добавили в ведомстве, проявили героизм, стремясь увести самолет от населенного пункта. Они катапультировались, лишь сделав это.

К месту происшествия выехала комиссия Минобороны во главе с заместителем по вооружению.

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