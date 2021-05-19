Детский туристический кешбэк заработает с 25 мая

Родители смогут вернуть часть денег, потраченных на отдых ребенка

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что программа детского туристического кешбека будет запущена 25 мая. Выплаты могут составить до 50% от стоимости путевки.

Отмечается, что сумма выплат не должна превышать 20 тысяч рублей, а отправить ребенка на отдых нужно до 15 сентября. Всего правительство выделило на проект 5 миллиардов рублей. Предполагается, что на возмещение смогут рассчитывать порядка 357 тысяч человек, поучаствовать в программе смогут все желающие.

"Мера новая, и не так отработана, как туристический кешбэк. Она разворачивается, практически с колес. Родители очень ждут старта этой программы... Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая. Мы успеваем ее запустить до каникул", - заявил Чернышенко.

Он подчеркнул, что в программе будут участвовать около тысячи детских лагерей отдыха по всей России, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram