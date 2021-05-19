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Ректор РХТУ Мажуга рассказал о запуске программы поддержки университетов "Приоритет-2030"

15:39
  • среда
  • 19 мая 2021

Реализация проекта позволит вузам создать современные наукоемкие производства

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга рассказал, как в России изменится высшее образование после запуска программы поддержки университетов "Приоритет-2030".
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Она будет запущена до конца мая. Ее участниками станут не менее 100 высших учебных заведений. Эти вузы смогут получить гранты от 100 миллионов рублей и направить их на перспективные исследования и разработки, а также на проекты, связанные с решением региональных задач. В программу будут вовлечены отраслевые медицинские, транспортные, аграрные, педагогические, творческие и другие высшие учебные заведения.

Мажуга уверен, что проект поможет вывести науку на новый уровень, а также обеспечить тесный контакт высшей школы и реального сектора экономики.

"Реализация программы "Приоритет-2030", с одной стороны, поможет развитию университетов, которые активно занимаются научными исследованиями, создают наукоемкую продукцию и технологии.  С другой стороны, это позволит сформировать механизмы интеграции университетов и научных организаций и их объединения с реальным сектором экономики", - уверен ректор РХТУ.

Он подчеркнул, что программа окажется крупнейшим в истории современной России проектом государственной поддержки университетов. Претендовать на поддержку смогут вузы со всех регионов России, что позволит студентам по всей стране получить качественное высшее образование.

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Ректор РХТУ Александр Мажуга
Ректор РХТУ Александр Мажуга
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