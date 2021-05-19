Институт Гамалеи одобрил расфасованный в Сербии "Спутник V"

Производство препарата в стране также не вызывает вопросов

Расфасованная в Сербии пробная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" одобрена разработчиком препарата - институтом имени Гамалеи. В ближайшие две недели в Сербию прибудет еще одна партия нерасфасованной вакцины из России. Ее упакуют в институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде, сообщил сербский министр по инновациям Ненад Попович.

"Институт Гамалеи подтвердил, что вакцины, произведенные в институте "Торлак" соответствуют стандартам качества. Сегодня мы от наших российских партнеров получили это подтверждение и одобрение продолжить дальше с производством", - приводит слова министра его пресс-служба.

Попович прибыл с визитом в Москву, он обсуждает с российскими коллегами вопросы совместного производства препарата. Ранее власти Сербии заявляли, что полный цикл производства "Спутника V" могут запустить в Сербии до конца этого года. По словам Поповича, скоро Сербия будет иметь достаточно вакцин, чтобы не только полностью покрыть внутренние потребности, но и помочь партнерам в Европе в борьбе с COVID-19, передает РИА Новости.

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