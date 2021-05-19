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Умерла актриса, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино"

15:24
  • среда
  • 19 мая 2021

У нее был рак

В возрасте 53 лет скончалась актриса Татьяна Проценко, известная зрителю по роли Мальвины в фильме "Приключения Буратино" 1975 года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление ее мужа, актера и журналиста Алексея Войтюка.

По некоторым данным, артистка долгое время боролась с онкологией. Дата и место прощания пока неизвестны.

Татьяна Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа. Являлась членом Международной федерации журналистов. Ее муж Алексей Войтюк — исполнитель роли Иванушки в популярном советском фильме "После дождичка в четверг".

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Актриса Татьяна Проценко в роли Мальвины. Кадр из фильма "Приключения Буратино"
Актриса Татьяна Проценко в роли Мальвины. Кадр из фильма "Приключения Буратино"
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