Умерла актриса, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино"

У нее был рак

В возрасте 53 лет скончалась актриса Татьяна Проценко, известная зрителю по роли Мальвины в фильме "Приключения Буратино" 1975 года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление ее мужа, актера и журналиста Алексея Войтюка.

По некоторым данным, артистка долгое время боролась с онкологией. Дата и место прощания пока неизвестны.

Татьяна Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа. Являлась членом Международной федерации журналистов. Ее муж Алексей Войтюк — исполнитель роли Иванушки в популярном советском фильме "После дождичка в четверг".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram