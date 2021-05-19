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Медведев заявил, что вакцинация может иногда быть обязательной

15:31
  • среда
  • 19 мая 2021

В интересах защиты населения

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом", что государство исходит из принципа добровольных прививок, но иногда ситуация требует, чтобы этот подход менялся.

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"Иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер", - приводит слова Медведева ТАСС.

Он добавил, что это вопрос соразмерности ценностей. Ценности отдельной жизни - с одной стороны, защиты всего населения - с другой.

Как подчеркнул зампред Совбеза, ответы на эти вопросы предстоит дать тем, кто практически занимается вакцинацией.

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