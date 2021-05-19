ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Мария Киселева: Более 1300 человек прошли курс обучения для нянь "Бабушка и дедушка на час"

15:57
  • среда
  • 19 мая 2021

Выпускники курсов получили трудоустройство и статус самозанятых

С начала этого года свыше 1,3 тысячи человек окончили обучение на курсе для профессиональных нянь "Бабушка и дедушка на час". Об этом рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева.
Детский туристический кешбэк заработает с 25 мая

"Курс "Бабушка и дедушка на час" пользуется популярностью: с начала года в школе нянь прошли обучение свыше 1,3 тыс. человек, большая часть из них была трудоустроена полностью или с частичной занятностью уже в период стажировок. Общество предъявляет к современным мамам и папам, бабушкам и дедушкам очень много требований. Родители должны быть включенными, понимающими, заботливыми и при этом преуспевать на работе, иметь время для саморазвития, самообразования. В этих условиях семье требуется профессиональная помощь. Няня для московской семьи - это не просто временный персонал, это человек, на которого родители опираются в сложных ситуациях", - объяснила парламентарий.

Киселева отметила, что курсы помогают всем желающим необходимые современные навыки и квалификацию в сфере помощи семье. В программу входит обучение по уходу за детьми всех возрастов.

"Современная бабушка - это настоящий профессионал. На курсах слушатели проходят теорию: изучают возрастную психологию, учатся распознавать детские кризисы и помогать ребенку справляться с ними, верно реагировать на детскую агрессию. Осваивают методики раннего развития. Есть и практика: начинающие няни нарабатывают навыки в семьях либо в детских досуговых комнатах. В программе есть и специальный блок знаний по борьбе с выгоранием, что является отдельной трудностью для тех, кто много работает с маленькими детьми", - заявила депутат.

Киселева добавила, что сейчас работа няни начинает выходить из "серой" зоны – выпускникам курсов помогают зарегистрироваться в качестве самозанятых, что позволяет им получать различные формы господдержки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сервис "Бабушка на час"
Сервис "Бабушка на час"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.