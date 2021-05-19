Депутат МГД Мария Киселева: Более 1300 человек прошли курс обучения для нянь "Бабушка и дедушка на час"

Выпускники курсов получили трудоустройство и статус самозанятых

С начала этого года свыше 1,3 тысячи человек окончили обучение на курсе для профессиональных нянь "Бабушка и дедушка на час". Об этом рассказала депутат Мосгордумы Мария Киселева.

"Курс "Бабушка и дедушка на час" пользуется популярностью: с начала года в школе нянь прошли обучение свыше 1,3 тыс. человек, большая часть из них была трудоустроена полностью или с частичной занятностью уже в период стажировок. Общество предъявляет к современным мамам и папам, бабушкам и дедушкам очень много требований. Родители должны быть включенными, понимающими, заботливыми и при этом преуспевать на работе, иметь время для саморазвития, самообразования. В этих условиях семье требуется профессиональная помощь. Няня для московской семьи - это не просто временный персонал, это человек, на которого родители опираются в сложных ситуациях", - объяснила парламентарий.

Киселева отметила, что курсы помогают всем желающим необходимые современные навыки и квалификацию в сфере помощи семье. В программу входит обучение по уходу за детьми всех возрастов.

"Современная бабушка - это настоящий профессионал. На курсах слушатели проходят теорию: изучают возрастную психологию, учатся распознавать детские кризисы и помогать ребенку справляться с ними, верно реагировать на детскую агрессию. Осваивают методики раннего развития. Есть и практика: начинающие няни нарабатывают навыки в семьях либо в детских досуговых комнатах. В программе есть и специальный блок знаний по борьбе с выгоранием, что является отдельной трудностью для тех, кто много работает с маленькими детьми", - заявила депутат.

Киселева добавила, что сейчас работа няни начинает выходить из "серой" зоны – выпускникам курсов помогают зарегистрироваться в качестве самозанятых, что позволяет им получать различные формы господдержки.

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