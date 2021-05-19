Путин отчитал вице-премьера за слова о туристах

Президент посоветовал относиться к людям "как к своим"

Владимир Путин признался, что слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке его задели. Президент России посоветовал Чернышенко относиться к людям "не как к чужим, а как к своим".

"Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно. Но как-то меня это задело все-таки. Они там "вытопчут все" - так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим", - обратился Путин к Чернышенко на совещании по реализации положений послания Федеральному собранию.

Дмитрий Чернышенко отвечает в правительстве за развитие туризма. На совещании вице-премьер говорил о воздействии антропогенных факторов на природу курортов. В частности, он отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в 10 раз больше народу – по словам Чернышенко, "они просто там вытопчут все", передает РИА Новости.

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