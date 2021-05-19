Путин согласился перенести Всероссийскую перепись населения

Президент поддержал предложение сдвинуть перепись на октябрь

Глава правительства Михаил Мишустин в среду заявил, что в реализации послания президента исполнительная власть успешно взаимодействует с законодательной. В частности, партия "Единая Россия" инициировала и обеспечила принятие Госдумой ряда социально значимых законов.

Они предусматривают выплату пособий неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет, сохранение за родителями, имеющими детей до 7 лет, 100-процентного заработка при уходе на больничный, а также вводят с 1 июля новую выплату нуждающимся беременным женщинам.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия планирует принять 46 законов, обеспечивающих выполнение поручений президента. В их числе - решение о бесплатном подведении газа к участкам граждан. Андрей Турчак также обратился с просьбой перенести на более поздний срок запланированную в этом году Всероссийскую перепись населения. Владимир Путин с этим согласился, передает "ТВ Центр".

"В июне у нас официально стартует и продлится до сентября избирательная кампания в Государственную Думу. По времени она совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая запланирована на август-сентябрь текущего года. Как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей. К тому же, переписчики и сотрудники избирательных комиссий, те, кто должен информировать о выборах, это зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах. В этой связи просим вашего поручения о переносе переписи населения на октябрь. Выборы к этому времени уже пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы", - отметил Турчак.

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