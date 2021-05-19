МИД прокомментировал эскалацию конфликта в секторе Газа

Москва призывает стороны искать пути выхода из кризиса за столом переговоров

Москва крайне обеспокоена эскалацией напряжённости в секторе Газа. Об этом в среду заявил замглавы нашего МИДа Михаил Богданов в ходе консультаций с послом Израиля Александром Бен Цви. Российская сторона настаивает на недопустимости шагов, которые могут повлечь за собой дальнейший рост количества жертв среди мирного населения, и призывает искать пути выхода из кризиса за столом переговоров. Обмен ударами между палестинскими радикалами и израильской армией продолжается с 10 мая.

В среду в Газе похоронили журналиста местной радиостанции. Юсеф Абу Хуссейн погиб минувшей ночью в результате израильских авиаударов. После атаки с беспилотника от верхних этажей почти ничего не осталось.

За результаты бомбардировки Биньямину Нетаньяху приходится оправдываться до сих пор. 15 мая после удара израильской армии в Газе в считанные минуты сложилось многоэтажное здание. В нем располагались редакции зарубежных СМИ, в том числе американских. По версии еврейского государства - офисы ХАМАС, в которых велась разработка ракетных технологий и других вооружений.

Сегодня появилась информация: якобы минобороны Израиля передало Пентагону подтверждающие это секретные данные. Но даже обычно весьма лояльные к проводимой Тель-Авивом политике американские СМИ засомневались. В агентстве Associated Press, чья редакция базировалась в разрушенной башне, заявили: им ничего не известно о нахождении в здании боевиков ХАМАС.

В результате обстрелов только за сутки в секторе Газа погибли не менее семи палестинцев. Всего же с 10 мая - около 220 человек. По ту сторону линии фронта -не менее 12 жертв конфликта. В ночь со вторника на среду палестинцы выпустили по еврейскому государству 50 ракет.

Пока усилия международного сообщества по принуждению Палестины и Израиля к режиму прекращения огня успехом не увенчались. Совбез ООН на четвертом за две недели заседании не смог сформировать общую позицию по арабо-израильскому конфликту.

Некоторые европейские страны, например, Германия, заняли откровенно произраильскую позицию. США воздействуют на Нетаньяху только на словах. Палестина уведомила американскую администрацию о готовности совместно работать над достижением мира. Москва так же активно участвует в разрешении ситуации.

Россия контактирует со всеми заинтересованными в перемирии сторонами. Тема обострения палестино-израильского конфликта - одна из главных на предстоящей встрече главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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