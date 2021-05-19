Минздрав озабочен состоянием переболевших коронавирусом детей

Они нуждаются в дополнительном контроле

Коронавирусом в России переболели около 560 тысяч детей. Часть из них нуждается в дальнейшем наблюдении и дополнительном контроле, говорится в проекте приказа Минздрава.

"До 20% от всех переболевших COVID-19 детей при дальнейшем наблюдении нуждаются в контроле за сатурацией (до 112 тысяч детей, учитывая, что с начала эпидемии число переболевших детей в возрасте 0-17 лет составило около 560 тысяч)", - сказано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Специалисты отмечают, что большинство детей, перенесших COVID-19 в бессимптомной, легкой или среднетяжелой форме, которая не требовала кислородной поддержки и госпитализации, дополнительного обследования после выздоровления не требуют. Однако тем, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, рекомендовано проводить пульсоксиметрию – как отмечается в проекте, "для выявления дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии".

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