Власти Петербурга ужесточают меры по борьбе с коронавирусом

Усилится контроль в общественном транспорте

Рост заболеваемости коронавирусом вынуждает власти Санкт-Петербурга ужесточить меры по борьбе с инфекцией. Руководителям транспортных предприятий даны указания усилить контроль в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро, а также на объектах транспортной инфраструктуры, сообщил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

"Пассажирам без средств индивидуальной защиты могут отказать в перевозке. Не пренебрегайте своим здоровьем и проявите заботу об окружающих", - написал Соколов на своей странице "ВКонтакте".

Вице-губернатор напомнил, что питерский стадион "Газпром Арена" примет семь матчей чемпионата Европы по футболу. А до старта Евро-2020 осталось всего несколько недель, передает РИА Новости.

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