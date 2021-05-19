Доктор Елена Кац: "Многодетным семьям нужны новые меры поддержки"

Существующие льготы требуют улучшения

В Москве обсудили новые меры поддержки, которые можно было бы оказать многодетным семьям. Как рассказала главврач городской детской поликлиники №7, муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац, существующие льготы требуют усовершенствования.

"Например, бесплатный проезд предусмотрен только для одного из родителей, тогда как они оба сопровождают детей", - отметила Елена Кац.

Кроме того, выдвигается идея приравнять родителей, имеющих пять и более детей, к работающим, включив время воспитания в трудовой стаж. Многодетным семьям также необходима помощь в улучшении жилищных условий, заявила муниципальный депутат.

"Все это требует серьезного анализа и осмысления. Я согласна с тем, что многодетным семьям нужны новые меры поддержки и социальной защиты", - подчеркнула Елена Кац.

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