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Собянин осмотрел новый спорткомплекс для инвалидов на юге Москвы

17:38
  • среда
  • 19 мая 2021

За последнее время в столице построено около 145 крупных спортивных объектов

До конца года в Москве откроются 20 крупных спортивных сооружений. Среди них - футбольные поля, ледовые дворцы, борцовские залы и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Один из них на юге столицы создан специально для людей с ограниченными возможностями. Спортсмены-инвалиды смогут заниматься плаванием, баскетболом, волейболом, бадминтоном и общей реабилитацией.

С возможностями ФОКа в среду ознакомился Сергей Собянин. Глава города выразил надежду, что центр поможет поправить здоровье тысячам москвичей. "Надеюсь, что он будет очень востребован: тысячи людей, сильных духом, будут приходить и заниматься спортом и оздоровлением", - отметил мэр.

По словам Собянина, за последние годы в Москве построено около 145 крупных спортивных объектов. "Но достаточно много людей с ограниченными возможностями, для которых нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям", - заявил мэр.

По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, спорткомплекс в Коломенском проезде откроется в самое ближайшее время. Там есть крытый бассейн на четыре дорожки, для спуска и подъема установлено специальное устройство. Также имеется специальный реабилитационный тренажер для восстановления различных суставов.

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Спорткомплекс для людей с инвалидностью на юге Москвы
Спорткомплекс для людей с инвалидностью на юге Москвы
Спорткомплекс для людей с инвалидностью на юге Москвы
Спорткомплекс для людей с инвалидностью на юге Москвы
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