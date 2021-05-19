Светлана Разворотнева: Москва должна предусмотреть создание своей системы поддержки семьи

Каждый ребенок должен иметь возможности для развития

Столица может и должна оказать дополнительную социальную поддержку семьям. Об этом заявила член Общественной палаты России, руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева.

По ее словам, нужно, чтобы у каждого ребенка была возможность бесплатно заниматься в любом кружке или секции. "Каждый ребенок должен иметь возможности для развития вне зависимости от кошелька родителей", - сказала член Общественной палаты России.

Светлана Разворотнева также выдвинула предложение о предоставлении всех видов соцпомощи детям и подросткам до момента окончания учебы в высших и средних учебных заведениях. Важно поддержать идеи по развитию наемного жилья и субсидий на найм, отметила она.

Кроме того, по словам Разворотневой, семьи должны получать помощь без волокиты и многократных посещений учреждений. "На этом в своем послании делал акцент президент", - добавила она.

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