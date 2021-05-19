Посольство Германии возобновляет выдачу шенгенских виз россиянам

Принимать заявления начнут с 1 июня

Дипломатические представительства ФРГ в России возобновят прием заявлений на выдачу шенгенских виз. В сообщении посольства Германии в Москве подчеркивается: полученная виза не означает, сто гражданин может незамедлительно въехать на германскую территорию.

"С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявления на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В посольстве напомнили, что ограничения на въезд из-за пандемии коронавируса до сих пор действуют. Так что, как и прежде, въезд в Германию разрешен только лицам, принадлежащим к одной из категорий, в отношении которых действуют исключения.

Тем же, кто не попадает ни в одну из исключительных категорий, поясняют: им предоставляют возможность на момент снятия ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу. С которой тогда уже без проблем можно будет въехать в ФРГ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram