Пожар в поселке в Новгородской области локализован на площади в тысячу "квадратов"

Горят жилые и дачные дома

Спасателям удалось локализовать пожар в поселке Перелучи Боровичского района Новгородской области на площади 1 тысяча квадратных метров. Горят шесть жилых и 12 дачных домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар удалось локализовать на площади 1 000 кв. метров и не допустить его распространения на более чем полторы сотни домов", - приводит сообщение ТАСС. По данным МЧС, к ликвидации последствий привлечено 25 человек и семь единиц техники.

Причины инцидента выясняет областное следственное управление СК России. На место происшествия вылетел самолет-амфибия со специалистами Минприроды. Тушение осложняется штормовым ветром.

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