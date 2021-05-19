Федерация независимых профсоюзов поддержала инициативу Евгения Попова по помощи многодетным семьям

Жилье для россиян должно быть доступным, отметил журналист

Инициатива журналиста телеканала "Россия 1" Евгения Попова по бессрочному льготному кредитованию для многодетных семей нашла поддержку у Федерации независимых профсоюзов.

По словам Попова, в столице сейчас проживают более 150 тысяч многодетных семей. "Государство предпринимает определенные меры, чтобы поддержать эту категорию жителей. Так, они могут взять ипотечный кредит под 6% годовых. Но у этой программы ограниченный срок действия", - заявил журналист, подчеркнув, что крайне важно решить этот вопрос.

Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил несколько вариантов решения проблемы. Так, можно предусмотреть внесение половины от стоимости жилья, а оставшуюся сумму уже гасить пропорционально росту семьи.

"Например, при рождении первого ребенка сумма кредита уменьшается на 20%, появление второго снимает еще 20 % от общей стоимости квартиры. А при рождении третьего государство берет на себя оставшиеся выплаты по кредиту", - рассказал Шмаков.

По словам Евгения Попова, все подобные меры – это всегда субсидированные процедуры. "Но, если государство думает о будущем, оно вынуждено будет решать эту проблему", - отметил журналист.

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