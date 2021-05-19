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Федерация независимых профсоюзов поддержала инициативу Евгения Попова по помощи многодетным семьям

18:31
  • среда
  • 19 мая 2021

Жилье для россиян должно быть доступным, отметил журналист

Инициатива журналиста телеканала "Россия 1" Евгения Попова по бессрочному льготному кредитованию для многодетных семей нашла поддержку у Федерации независимых профсоюзов.

По словам Попова, в столице сейчас проживают более 150 тысяч многодетных семей. "Государство предпринимает определенные меры, чтобы поддержать эту категорию жителей. Так, они могут взять ипотечный кредит под 6% годовых. Но у этой программы ограниченный срок действия", - заявил журналист, подчеркнув, что крайне важно решить этот вопрос.

Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил несколько вариантов решения проблемы. Так, можно предусмотреть внесение половины от стоимости жилья, а оставшуюся сумму уже гасить пропорционально росту семьи.

"Например, при рождении первого ребенка сумма кредита уменьшается на 20%, появление второго снимает еще 20 % от общей стоимости квартиры. А при рождении третьего государство берет на себя оставшиеся выплаты по кредиту", - рассказал Шмаков.

По словам Евгения Попова, все подобные меры – это всегда субсидированные процедуры. "Но, если государство думает о будущем, оно вынуждено будет решать эту проблему", - отметил журналист.

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