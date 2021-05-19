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Путин обсудил с Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе

18:37
  • среда
  • 19 мая 2021

Сделан акцент на безопасности в Нагорном Карабахе

Президенты России и Азербайджана обсудили в телефонном разговоре обстановку в Нагорном Карабахе. Владимир Путин и Ильхам Алиев отметили необходимость решения практических задач по обеспечению безопасности.
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"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года", - сообщила пресс-служба Кремля.

В этой связи стороны уделили внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Подчеркнуто, что урегулирование должно вестись исключительно политико-дипломатическими методами. Путин подтвердил, что российская сторона продолжит посреднические усилия для достижения договоренности между Азербайджаном и Арменией по процессу делимитации и демаркации государственной границы.

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