Больничные по уходу за детьми в увеличенном размере начнут выплачивать с сентября

Сумма не зависит от стажа

Родители детей до семи лет получат больничные в размере 100% от среднего заработка, если им придется ухаживать за заболевшим ребенком. Трудовой стаж в этом случае на размер выплаты не влияет. Расчет больничных по новым правилам начнется с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября", - сообщили в министерстве.

Глава ведомства Антон Котяков подчеркнул, что новая мера поддержки не приведет к увеличению расходов работодателей – выплаты будут идти напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Ежегодно увеличенные выплаты будут получать 1,5 миллиона родителей, передает ТАСС.

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