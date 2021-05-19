ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больничные по уходу за детьми в увеличенном размере начнут выплачивать с сентября

19:02
  • среда
  • 19 мая 2021

Сумма не зависит от стажа

Родители детей до семи лет получат больничные в размере 100% от среднего заработка, если им придется ухаживать за заболевшим ребенком. Трудовой стаж в этом случае на размер выплаты не влияет. Расчет больничных по новым правилам начнется с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября", - сообщили в министерстве.

Глава ведомства Антон Котяков подчеркнул, что новая мера поддержки не приведет к увеличению расходов работодателей – выплаты будут идти напрямую из бюджета Фонда социального страхования.  Ежегодно увеличенные выплаты будут получать 1,5 миллиона родителей, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Мама с детьми
Мама с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.