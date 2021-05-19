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В США признались в выплате выкупа атаковавшим нефтепровод хакерам

19:37
  • среда
  • 19 мая 2021

Называется сумма в 4,4 миллиона долларов

Компания-оператор американского нефтепровода Colonial Pipeline заплатила выкуп атаковавшей ее хакерской группировке. С признанием выступи генеральный директор фирмы Джозеф Блаунт. По его словам, за возможность возобновить работу трубопровода компании пришлось раскошелиться на 4,4 миллиона долларов.
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"Я знаю, что это чрезвычайно спорное решение. Оно далось мне нелегко. Признаюсь, мне было некомфортно видеть, как эти деньги уходят к таким людям", - сказал Блаунт в интервью газете Wall Street Journal.

По словам гендиректора, руководство Colonial Pipeline  не было до конца уверено, насколько серьезно кибератака отразилась на работе систем компании. Не было ясно, и в какие сроки удастся нормализовать работу нефтепровода. В этих условиях было решено принять условия хакеров.

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