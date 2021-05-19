В США признались в выплате выкупа атаковавшим нефтепровод хакерам

Называется сумма в 4,4 миллиона долларов

Компания-оператор американского нефтепровода Colonial Pipeline заплатила выкуп атаковавшей ее хакерской группировке. С признанием выступи генеральный директор фирмы Джозеф Блаунт. По его словам, за возможность возобновить работу трубопровода компании пришлось раскошелиться на 4,4 миллиона долларов.

"Я знаю, что это чрезвычайно спорное решение. Оно далось мне нелегко. Признаюсь, мне было некомфортно видеть, как эти деньги уходят к таким людям", - сказал Блаунт в интервью газете Wall Street Journal.

По словам гендиректора, руководство Colonial Pipeline не было до конца уверено, насколько серьезно кибератака отразилась на работе систем компании. Не было ясно, и в какие сроки удастся нормализовать работу нефтепровода. В этих условиях было решено принять условия хакеров.

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