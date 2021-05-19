Путин оценил реализацию послания Федеральному собранию

Поставленные задачи нужно выполнять "ритмично", отметил президент

Владимир Путин обсудил с министрами и законодателями ход выполнения задач, поставленных в недавнем послании Федеральному собранию. Президент напомнил, что по всем пунктам, связанным с социальной политикой, развитием регионов, поощрением деловой активности были отданы конкретные поручения. Сроки исполнения по некоторым из них уже подошли. Какие законы о поддержке семей с детьми приняты Госдумой? Готово ли правительство возместить гражданам часть расходов на летний отдых? И как скоро будет выполнено поручение о бесплатном подведении газопроводов к участкам граждан?

Задачи, поставленные президентом в послании Федеральному собранию, нужно выполнять, говорит Владимир Путин, "ритмично". И так, чтобы был результат, которого ждут люди. К примеру, скоро время летних отпусков. А с программой туристического кешбэка - не без проблем.

"Людям важно понимать, какую поддержку здесь окажет государство. В Послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки. В том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей - финалистов и победителей олимпиад, волонтёрских и творческих конкурсов. А для ребят, которые отправляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путёвки", - отметил Путин.

Программу возврата средств за детский отдых запустят 25 мая. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и, по подсчётам, возмещение смогут получить почти 360 тысяч человек.

"Те, кто, конечно, купил уже путевку, они могут воспользоваться уже новой программой и купить путевку на другую смену. Здесь ограничений нет", - отметил Владимир Чернышенко.

"С 1 июня уже первая смена начинается, многие купили путевки без всякого возврата. Надо подумать. Мы же обещали людям, что они получат возврат, мы же не говорили людям, что в первую смену, во вторую смену, сказали - на летний отдых. Уже требуют, ну не требуют, а просят вернуть путевки на первую смену, а в детских лагерях и денег нет, чтобы вернуть, потому что они истрачены на организацию процесса. Создали проблему, понимаете?" – заявил Путин.

Обращает внимание президент и на то, как вице-премьер Дмитрий Чернышенко предлагает развивать туризм в Долине гейзеров на Камчатке.

"Говоря про Долину гейзеров, вы сказали, что туда больше народа нельзя запустить, они там все вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но меня это задело. Как будто это какие-то люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас будет все лучше получаться. Если как следует организовать там работу, в долине Гейзеров, так ничего не вытопчут", - заявил Путин.

В целом же правительство значительно продвинулось, выполняя поручения президента, докладывает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Одна из важнейших задач - это создание целостной системы мер поддержки семей с детьми, чтобы повысить их уровень доходов, имея в виду ежемесячные выплаты беременным женщинам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 16 лет, а также оплату больничных по уходу за детьми до семи лет в размере 100% от среднего заработка. С этими предложениями также выступала партия "Единая Россия", которая инициировала необходимые законодательные изменения", - заявил Мишустин.

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, в свою очередь, напоминает еще об одном важном поручении президента - оно касается газификации. Путин в Послании говорил о проведении газа непосредственно к границам участков. Немало семей живут в населенных пунктах, к которым сети подведены, но в домах газа нет. Глава государства тогда подчеркнул: процедура должна быть для жителей бесплатной.

Турчак: Владимир Владимирович, у меня на руках законопроект, который обеспечит на законодательном уровне решение задачи, которую вы поставили. Сегодня мы направим его в Государственную Думу. Главная его суть - "создание условий подведения газа до участка гражданина". Хочу подчеркнуть, и это прямо прописано в законопроекте, без привлечения его средств.

Путин: Здесь очень много мелких деталей. И я прошу и правительство, и "Газпром", и регионы самым внимательным образом к этому отнестись. Иначе у нас будет все так, как бывает иногда, как в народе говорят, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Чтобы такого не было.

В июне, продолжает Турчак, официально стартует избирательная кампания перед выборами в Госдуму. По времени она совпадает с проведением переписи населения. В связи с этим - еще одна инициатива "Единой России".

Турчак: Как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет раздражение. В связи с этим просим вашего поручения о переносе переписи населения на октябрь.

Путин: Хорошо, это тоже рассмотрим обязательно.

Останавливается Владимир Путин и на развитии инфраструктуры. Отмечает: для регионов должны стать доступными кредиты на строительство социально значимых объектов. Таких, как, например, метро - в Челябинске или в Красноярске.

В завершение встречи Путин отмечает: в целом работа организована хорошо. Просто она очень масштабна, потому и трудностей не избежать. Президент обещает: выполнение поставленных задач будет и дальше держать на личном контроле.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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