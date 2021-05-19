Европа готова принять туристов. На каких условиях?

Между тем темпы вакцинации в ЕС пока оставляют желать лучшего

Эпидобстановка и у нас, и за рубежом улучшается по мере увеличения числа тех, кто сделал прививку. Вакцинация - это самый быстрый и эффективный способ скорее вернуться к нормальной жизни. Так, уже более 20 государств, включая членов ЕС, решили открыть свои границы для привитых туристов.

После почти года в режиме закрытых границ ЕС готов смягчить ограничения для туристов. На заседании Европейской комиссии идею поддержали единогласно.

Вакцинный сертификат с отметками о двух прививках будет обязательным условием для въезда Евросоюз. Эти обновленные правила теперь должны утвердить лидеры ЕС. Саммит запланирован на следующий вторник. И хотя точных дат открытия - или вернее приоткрывания - европейских границ еще нет, речь, по данным прессы, может идти уже о конце июня. Все-таки впереди пик сезона отпусков. На который у европейского бизнеса большие планы.

Отменяет обязательный карантин Италия. Готовится начать выдачу виз Германия. К нормальной жизни возвращается и Франция. После 6 месяцев в стране открываются непродовольственные магазины, музеи и летние террасы ресторанов.

Места на террасах парижских кафе были забронированы еще за несколько дней до открытия. Но столик для президента и премьера все-таки нашли.

"Все, что нам надо сейчас сделать - проявить коллективную гражданскую ответственность и вакцинироваться. Тогда мы сможем двигаться дальше", - заявил Эммануэль Макрон.

Правда, темпы вакцинации в ЕС пока оставляют желать лучшего. Есть перебои с препаратами. На фоне чего из европейских столиц все активнее звучат призывы ускорить процесс сертификации российской вакцины. Так, министр экономики ФРГ накануне заявил: Европейский союз должен одобрить "Спутник V" как можно скорее.

"Мы с Россией поддерживаем тесный обмен по вопросу производства вакцин. Как Германия с BioNTech, так и Россия со "Спутником V" относятся к первопроходцам в вопросе вакцин от коронавируса. Таким образом, мы имеем еще одну основу для тесной кооперации на благо людей. Разумеется, "Спутник V" должен быть разрешён в Европейском союзе, как и все другие эффективные медикаменты, препараты и вакцины", - заявил Петер Альтмайер.

А председатель палаты гостиничного бизнеса Австрии предложил и вовсе не дожидаться официального одобрения российской вакцины европейскими чиновниками. Ведь "Спутник V" уже доказал свою эффективность и широко применяется в мире.

"Пандемия ещё не закончилась. Ещё, к сожалению, есть вероятность третьей волны, если мы не сделаем некоторые действия. Какие это действия? Это вакцинация! Мы должны укрепить наш коллективный иммунитет", - отметил главный иммунолог Московской области Андрей Продеус.

Сделать прививку, отмечают эксперты, стоит даже тем, кто не планирует отпуска за границей. Ковид ведь по-прежнему путешествует по миру.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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