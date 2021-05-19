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"Догоняли и избивали": россиянин рассказал о побеге из рабства в Калмыкии

22:27
  • среда
  • 19 мая 2021

Спастись помогла только запредельная жажда жизни

Триллер - иначе не назовешь историю, которая случилась в этом году в Калмыкии. Известно о ней стало только сегодня. Фермеры-скотоводы позвали мужчину из Ставропольского края работать пастухом и превратили фактически в раба. У него отобрали телефон и паспорт, не платили за работу, не давали еды. Попытки вырваться на волю наказывались жестокими побоями, а последняя едва не закончилась гибелью, беглеца сбили машиной и бросили умирать в степи.

Домой Дмитрия Бурцева привозит скорая помощь. Впереди долгое восстановление. Переломаны рёбра, кости таза. В больнице он провёл 55 дней, но до сих пор может только лежать.

Из подъезда Дмитрий в январе выходил, чтобы отправиться на заработки, а попал в рабство. Рассказывает, что незнакомый таксист предложил ему работу в Калмыкии пастухом. Будущий пленник согласился и поехал.

"Сразу отобрали документы и телефон. После этого я понял, что здесь что-то не то", - вспоминает Дмитрий.

Бескрайние калмыцкие степи стали трудовой тюрьмой для мужчины. Никакого забора - на десятки километров вокруг людей не встретишь. Зато есть шакалы и волки. А на самой ферме - жестокий хозяин, который заставлял работать за скудную еду - хлеб, майонез, макароны и воду. И, как рассказывает Дмитрий, избивал его палкой за любую провинность.

"Две попытки побега было. Догонял, избивал и возвращал.  Последний раз сказал: ещё раз убежишь - прямо здесь в степи зароем", - говорит мужчина.

Несмотря на угрозы, Дмитрий решился сбежать в третий раз. Его снова догнали, сбили машиной и оставили умирать в холодной степи. Всё происходило ещё весной - в марте, когда дует пронизывающий ветер. Но покалеченный узник проявил удивительную волю. С переломанными костями он полз несколько километров, пока не встретил людей.

Историю побывавшего в рабстве теперь изучают в Следственном комитете. Дмитрий надеется, что правоохранители Калмыкии найдут ту самую ферму в степи. А пока продолжает бороться за своё здоровье. Через три месяца постельного режима нужно будет снова учиться ходить.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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