Звериный "детский сад": в крымском сафари-парке – большое пополнение

На свет появились лемуры, тигрята и волчата

Большое пополнение в крымском сафари-парке. Там этой весной на свет появились детёныши сразу у нескольких обитателей. Волчата, тигрята, львята, маленькие лемуры и даже телёнок шотландской коровы - посетители парка пока не могут увидеть всех воспитанников этого звериного детского сада.

Щенячий скулеж павлинов не пугает. Птицы окружают вольер и с удивлением рассматривают волчат. Хищником от них пока еще и не пахнет - разве что парным молоком. Волчица родила семерых, но от этой четверки отказалась.

"Она в силу своих возможностей не могла их прокормить сама. Они у нас остались на искусственном вскармливании. Все полноценные, красивые", - рассказала сотрудник сафари-парка львов "Тайган" Леокадия Перевалова.

Это канадские черные волки. Если верить ученым – животные с самой выразительной мимикой. Оскал, задор, ласка – на широких мордочках - десяток выражений за считанные минуты. Чаще, конечно, озорное. А вот лемурам хулиганить не дают. Строгий родительский контроль. И даже все лакомства – только для взрослых особей.

"Призраки" - так этих животных называют на Мадагаскаре - приносят потомство в условиях зоопарка не часто, двойня – вообще большая редкость. Словно единое целое, детеныши лемура висят на маме, на спине или на животе, в течение полугода, и ни на шаг от нее не отходят. Через полгода они поменяют окраску, станут такими же серыми, как и другие лемуры, а мама начнет приучать их к самостоятельной жизни, постепенно отпуская от себя.

Главное пополнение в парке – полосатое. Амурские тигры пока только ползают, но взгляд уже зоркий, а крик пронзительный! Четверка голубоглазых хищников родилась несколько дней назад. От мамы пока не отходят. Тигрица выкармливает потомство сама – сотрудников парка подпускает только для осмотра детенышей.

Самый окрепший в этом "детском саду" - теленок шотландской коровы. Уверенно стоит на ногах, смело отходит от мамы и без опасений щиплет свежую траву из рук посетителей. Явно ощущая себя пока главной звездой парка, по крайней мере, этой весны.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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