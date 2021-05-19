Депутат МГД Гусева: Развитие IT-сферы является одним из приоритетов для правительства Москвы

Сегодня IТ-профессии являются самыми высокооплачиваемыми на рынке труда

Москва стимулирует сферу информационных технологий, столица продолжает создавать благоприятные условия для стартапов, а также современных IT-проектов. Об этом в среду заявила депутат Московской городской думы Людмила Гусева.

"С 1 января текущего года московские разработчики программного обеспечения полностью освобождены от уплаты налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты", - сказала парламентарий.

По словам Гусевой, увеличение числа занятых в этой отрасли скажется на поступлениях в бюджет, ведь IТ-профессии - самые высокооплачиваемые специальности на столичном рынке труда.

"Востребованность продукции и услуг предприятий и организаций отрасли уже определяют высокую динамику поступлений по НДФЛ в бюджет города", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Людмила Гусева также рассказала, что на уровень налоговых отчислений повлияло постепенное восстановление экономической активности. "Самые значительные темпы прироста показали три отрасли: строительство, обрабатывающая промышленность и информационные технологии", - отметила она.

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