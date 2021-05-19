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В горящий поселок в Приангарье направлены дополнительные силы МЧС

20:18
  • среда
  • 19 мая 2021

Сгорели 9 жилых домов и 19 строений

Дополнительные силы МЧС направлены в поселок Дальний Иркутской области. Пожар в этом населенном пункте, по последним данным, локализован на площади 4,2 тысячи квадратных метров. Уже сгорело 28 домов.
Пожар в поселке в Новгородской области локализован на площади в тысячу "квадратов"

"Дополнительно для усиления группировки пожарных и спасателей к месту пожара вертолетом Ми-8 Росгвардии доставлены 15 сотрудников федеральной пожарно-спасательной службы из города Братска, дознаватели МЧС России и сотрудник ОМОН Росгвардии в составе межведомственной рабочей группы для проведения расследования по факту пожара", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального главка ведомства.

Пожар в поселке Дальний, где в 48 домах проживали 68 человек, начался утром. Местные жители сами начали тушить пожар. Сейчас с огнем борются 129 человек, привлечено 12 единиц техники. К месту происшествия направлены вертолет Ми-8 МЧС и самолет Бе-200ЧС, аэромобильные отряды МЧС и Авиалесоохраны. Сгорели, по данным МЧС, 9 жилых домов и 19 нежилых строений.

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