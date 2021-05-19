Байден решил продемонстрировать лидерство США в Арктике

Президент США вспомнил и о коренных народах региона

Важность арктического региона стремительно возрастает. И Соединенные Штаты должны продемонстрировать свое лидерство в Арктике, заявил президент США Джо Байден.

"Мир меняется. Стратегическая важность Арктики стремительно возрастает по мере отступления льдов и открытия новых морских путей. Мы - арктическая страна, мы должны продемонстрировать свое лидерство и вовлеченность", - сказал Байден, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в Нью-Лондоне.

Американский лидер заявил также, что все страны должны уважать международные нормы в сфере судоходства, а также поддерживать ключевые правила международных соглашений по защите окружающей среды. С этой целью, по словам Байдена, США должны "реализовывать операционные возможности для регулирования ответственного поведения ".

США должны стоять плечом к плечу со своими союзниками и партнерами, разделяющими американские ценности. Байден считает, что эти ценности разделяют и коренные народы арктического региона – "хранители традиционных знаний об арктических водах".

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