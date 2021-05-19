ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден решил продемонстрировать лидерство США в Арктике

20:54
  • среда
  • 19 мая 2021

Президент США вспомнил и о коренных народах региона

Важность арктического региона стремительно возрастает. И Соединенные Штаты должны продемонстрировать свое лидерство в Арктике, заявил президент США Джо Байден.
Байден пообещал сделать США "арсеналом вакцин" для всего мира

"Мир меняется. Стратегическая важность Арктики стремительно возрастает по мере отступления льдов и открытия новых морских путей. Мы - арктическая страна, мы должны продемонстрировать свое лидерство и вовлеченность", - сказал Байден, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны в Нью-Лондоне.

Американский лидер заявил также, что все страны должны уважать международные нормы в сфере судоходства, а также поддерживать ключевые правила международных соглашений по защите окружающей среды. С этой целью, по словам Байдена, США должны "реализовывать операционные возможности для регулирования ответственного поведения ".

США должны стоять плечом к плечу со своими союзниками и партнерами, разделяющими американские ценности. Байден считает, что эти ценности разделяют и коренные народы арктического региона – "хранители традиционных знаний об арктических водах".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вертолеты США
Вертолеты США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.