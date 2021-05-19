ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Су-27 перехватил бомбардировщик США над Балтикой

21:34
  • среда
  • 19 мая 2021

Нарушения российской границы не допущено

Американский стратегический бомбардировщик В-52Н 19 мая пытался приблизиться к российской границе над Балтийским морем. Для сопровождения незваного гостя в воздух поднялся истребитель Су-27 российского Балтийского флота.
Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем (видео)

"Девятнадцатого мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель", - сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Российский пилот идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США. Су-27 сопроводил американца над акваторией Балтийского моря. В сообщении Минобороны подчеркивается, что нарушения российской границы не допущено, полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. После разворота американского самолета российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Су-27 сопровождает бомбардировщик В-52
Су-27 сопровождает бомбардировщик В-52
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.