Су-27 перехватил бомбардировщик США над Балтикой

Нарушения российской границы не допущено

Американский стратегический бомбардировщик В-52Н 19 мая пытался приблизиться к российской границе над Балтийским морем. Для сопровождения незваного гостя в воздух поднялся истребитель Су-27 российского Балтийского флота.

"Девятнадцатого мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель", - сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Российский пилот идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США. Су-27 сопроводил американца над акваторией Балтийского моря. В сообщении Минобороны подчеркивается, что нарушения российской границы не допущено, полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. После разворота американского самолета российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

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