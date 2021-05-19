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Вашингтон заявил о твердом намерении остановить "Северный поток-2"

21:59
  • среда
  • 19 мая 2021

Будут использованы все доступные средства

Реализацию проекта "Северный поток-2" следует остановить. И Вашингтон использует для этого все доступные инструменты, заявили в госдепартаменте США.
Власти Германии заступились за "Северный поток-2"

"Администрация привержена использованию всех доступных способов для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток 2", - заявила зампредставителя госдепа Джалина Портер.

Портер добавила, что Вашингтон намерен "продвигать энергетическую безопасность Европы" и не допустит "хищнического поведения" со стороны Москвы, передает "Интерфакс".

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщили, что Белый дом отказался от намерения вводить санкции в отношении оператора магистрали Nord Stream 2 AG и его руководства. Ограничения будут действовать лишь для российских судов-трубоукладчиков.

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