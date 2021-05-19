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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

22:21
  • среда
  • 19 мая 2021

Россия активно способствует нормализации обстановки в регионе

Ситуацию на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин обсудил с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.  Лидеры обеих стран высказались за переговоры между Ереваном и Баку для улаживания спорных вопросов, сообщает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул, что Россия как посредник активно способствует нормализации обстановки в регионе и продолжит действовать в этом направлении.

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