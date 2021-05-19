Эрдоган возмутился переносом из Турции этапа "Формулы-1" и финала Лиги чемпионов

Турецкий лидер считает это политическим решением

Решение об отмене проведения в Турции этапа чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" – чисто политическое. Это относится и к переносу финального матча Лиги чемпионов по футболу между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси", заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я считаю, что были приняты политические решения, что по УЕФА, что по "Формуле-1", - сказал президент Турции на встрече с представителями молодежи.

Как сообщалось ранее, финал Лиги чемпионов 2021 года между "Манчестер Сити" и "Челси" перенесли из Стамбула в Порту. Это объяснили тем, что всем прибывшим из Турции в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет. Также из-за действующих коронавирусных ограничений отменен этап "Формулы-1".

Эрдоган, выступая перед молодежью, в то де время подтвердил, что Союз европейских футбольных ассоциаций пообещал провести в Турции финал Лиги чемпионов 2023 года, передает телеканал TRT.

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