Лавров подвел итоги встречи с Блинкеном в Рейкьявике

Глава МИД назвал встречу конструктивной

В Исландии встретились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Первая очная встреча прошла на полях сессии Арктического совета в Рейкьявике и продолжалась дольше запланированного – час и 40 минут, передает "ТВ Центр".

Главы дипломатических ведомств России и США тепло приветствовали друг друга и, как это принято в эпоху пандемии, вместо рукопожатия обменялись ударами локтей. Основная часть разговора проходила без прессы, был затронут широкий круг тем.

Подробности журналистам рассказал Сергей Лавров. Как подчеркнул глава МИД, наши страны серьёзно расходятся в оценке ряда международных событий. Но, подчеркнул министр, Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы на взаимоуважительной основе и "с фактами на столе". Лавров назвал разговор очень полезным.

"Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет, мы готовы, как подчеркивал президент Путин, на основе равноправия, взаимного уважения рассматривать и решать любые вопросы, которые стоят на повестке дня. Безусловно мы затронули тему дипломатического присутствия России в США и США в России. Это порочный круг ударов был начат президентом Обамой, когда он уходил из Белого дома", - сказал Лавров.

Блинкен к прессе по итогам переговоров не вышел. Американская сторона выпустила письменное заявление. В нём отмечается, что США нацелены на выстраивание "более стабильных и предсказуемых отношений с Россией". Среди других тем, которые обсуждали на встрече - ситуация на Корейском полуострове, иранская ядерная программа, Афганистан.

По словам Лаврова, это те сферы, где интересы России и США совпадают, и есть предложения, как сделать совместные действия более эффективными. Речь шла также о контроле за вооружениями. За последнее время США в одностороннем порядке вышли из ряда ключевых соглашений, которые касаются ядерного сдерживания.

Как заявил Лавров, разговор по этой проблематике будет продолжен, а делегации доложат об итогах переговоров в Рейкьявике президентам двух стран.

"Будем готовить предложения для наших президентов по этим вопросам и по развитию диалога по стратегической стабильности – это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе. Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав. Подтвердили наше предложение начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Не увидел отказа от такой концепции, но экспертам предстоит над этим еще поработать", - сказал Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram