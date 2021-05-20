Российские военные в Сирии провели акцию "гуманитарный экспресс"

Конвой доставил продуктовые наборы и медикаменты в шесть населенных пунктов

Российские военные в Сирии провели акцию, которую неофициально называли "гуманитарный экспресс". Колонна из грузовиков в сопровождении военной полиции выехала из пункта базирования Хмеймим и направилась вглубь страны. Конвой преодолел 640 километров и доставил продуктовые наборы и медикаменты в шесть населённых пунктов.

400 жителей города Фроклос выстроились в очереди за заветными коробками. Рис, муку и сгущёнку получают по спискам.

"Гуманитарную помощь получают те, кто потерял кормильцев и родственников в ходе боевых действий. А также малообеспеченные семьи. Мы благодарны России за эту помощь", - заявил глава администрации города Фроклос Мухтар Хамид Дамиш.

Такого протяжённого маршрута в истории гуманитарных конвоев ещё не было: 640 километров пути и шесть городов. От авиабазы Хмеймим до Пальмиры и обратно. Хербет-Тин-Навар в провинции Хомс. В очередь выстроилось много детей.

Списки составляли из расчёта один продуктовый набор - в одни руки. Но у этой женщины особенно бедственное положение.

Близ Пальмиры колонну сопровождает ударный вертолёт Ка-52. В Тадморе - это современная часть античного города – напряженная ситуация со всем: водой, продуктами, медикаментами. Так что всё, привезённое Центром по примирению враждующих сторон, пришлось очень кстати.

"Заранее были изучены объекты - медицинские учреждения, которые нуждаются в помощи. Сейчас жара, и качество воды не всегда соответствует нормам. И поэтому идёт распространение кишечных инфекций, люди нуждаются в средствах от кишечных инфекций. Также мы предоставили одноразовые медицинские комплекты для хирургов и медперсонала", - сказал Владимир Павленко, начальник штаба российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Такие же наборы выгружают в Тартусе. Центральная клиника этого морского города - последняя точка маршрута.

"Нам привезли сегодня медицинскую помощь. Стерильную хирургическую одежду и лекарственные препараты", - рассказал Мухаммед Яссин, заместитель главного врача больницы города Тартус.

Гуманитарная колонна благополучно вернулась в пункт отправления, чтобы вскоре отправиться по новым маршрутам.

Павел Прокопенко, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Сирия.

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