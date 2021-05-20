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В новгородском поселке сгорели 20 домов и старинная часовня

08:25
  • четверг
  • 20 мая 2021

Очаг находился в храм XVIII века

В Новгородской области в деревне Перелучи в результате крупного пожара сгорел 21 дом и часовня конца XVIII века. Борьбу с огнём осложнял штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду. К тушению привлекли авиацию. Пожарным удалось отстоять 150 жилых домов и не допустить человеческих жертв. Очаг, предположительно, находился в местном храме, его состояние было аварийным, передает "ТВ Центр".

А в Иркутской области в посёлке Дальний огонь распространился на площади более 4 тысяч квадратных метров и уничтожил 28 домов. В ликвидации задействованы авиация МЧС и Авиалесоохраны, также помогали добровольцы.

Прибывший из Красноярска Бе-200 дважды сбросил на горящие постройки тонны воды и распространение огня было остановлено. Местные жители эвакуированы в пункт временного размещения. Для выяснения причин произошедшего направлена следственная бригада. По предварительной версии, пожар возник при проведении сварочных работ.
 

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