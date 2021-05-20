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Российские пловцы выиграли эстафету 4х200 метров вольным стилем на ЧЕ

08:03
  • четверг
  • 20 мая 2021

Еще одно золото взял Климент Колесников

В Будапеште, где проходит Чемпионат Европы по водным видам спорта, еще две награды высшей пробы завоевали наши пловцы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Золото в эстафете 4 на 200 метров взяли Мартин Малютин, Александр Щеглов, Александр Красных и Михаил Вековищев.  Они преодолели дистанцию за 7 минут 3,48 секунды.

Бронза в стометровке кролем - у нашего Андрея Минакова, а золото (уже третье на этом чемпионате) у Климента Колесникова.  До этого наш спортсмен дважды побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

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Слева направо: Михаил Вековищев, Мартин Малютин, Александр Красных и Александр Щеголев
Слева направо: Михаил Вековищев, Мартин Малютин, Александр Красных и Александр Щеголев
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